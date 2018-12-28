Бита — за клиентов: таксисты разбили водителю с BlaBlaCar лицо и машину

СЕГОДНЯ 13:19 2018-12-28T13:51:03+03:00

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Житель Кемерово Дмитрий Анисимов подрабатывал на сервисе BlaBlaCar, но столкнулся с жесткой конкуренцией в духе 90-х в новосибирском аэропорту, получив битой по голове. Сейчас он до сих пор на больничном, ему предстоит долгое восстановление.

— Я — водитель микроавтобуса, привез из Кемерово в «Толмачево» пассажиров и должен был забрать еще попутчиков с аэропорта, увезти их в Кемерово. Когда подъехал к терминалу, ко мне подошли двое незнакомых мужчин, которые оказались также извозчиками, то есть конкурентами с вопросом: «Слышь, ты чо с «BlaBlaCar?». Разговаривать с агрессивно настроенными парнями я не стал, из-за чего лишился бокового зеркала машины. Тогда решил отъехать на стоянку за пределами аэропорта, чтобы дождаться там своих пассажиров: однако, эти молодые люди поехали за мной, — рассказал «КП»-Новосибирск» Дмитрий Анисимов.

Дмитрий подвозил пассажиров, используя BlaBlaCar. Фото: Дмитрия Анисимова.

Таксисты заблокировали ему выезд. Понимая, что конфликта не избежать, Дмитрий решил выйти к ним из машины. Но силы были не равны, у мужиков в руках оказалась бита.

— После того, как они прошлись по мне битой, они сорвали еще цепочку с меня, забрали портмоне, оставив мне документы и банковские карты, а также сдернули видеорегистратор, вытащили из него карту памяти, тем самым уничтожив улики своего грязного дела, — добавил Дмитрий.

Девушки-попутчицы, ставшие свидетелями избиения, были в глубоком шоке. Они сразу вызвали полицию и скорую. Пока скорая ехала, сами оказали побитому водителю первую помощь, перебинтовали ему голову, из которой ручьем лилась кровь.

Мужчина сейчас проходит лечение. Фото: Дмитрия Анисимова.

— Врачи забрали меня в больницу, у меня оказалась сломана рука, а череп чудом оказался без трещин и отверстий, но швы все же пришлось наложить, — уточнил пострадавший водитель.

Кемеровчанин отметил, что правоохранители, которых вызывали попутчицы, так и не приехали, однако в полицию он все же обратился. Там составили фотороботы нападавших и вскоре их задержали. Сейчас возбуждено уголовное дело, один из подозреваемых задержан, находится в СИЗО, второго отпустили под подписку, взяв с него показания.

— Сейчас гипс снят, но я на больничном. После восстановления и судебно-медицинской экспертизы, расследование дела продолжится, потом будет суд, — уточнил Дмитрий.

Напомним, это далеко не первые случаи нападения на водителей и таксистов. В последнее время в Новосибирске подобные инциденты стали частыми. Так, на прошлой неделе двое мужчин напали на водителя такси, придушив его, засунули в багажник, а машину забрали себе. Однако шофер очнулся, смог выбраться из багажника и вызвать полицию.