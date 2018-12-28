2018-12-28T12:29:37+03:00
Общество

«Я не перехожу грань»: девушка показала чувственный танец с «тяжелым дымом»

Ольга Панаева восхитила пользователей соцсетей своим видео
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Ольга старается в своих танцах быть женственной, но не переходить грань. Фото: стоп-кадр.Ольга старается в своих танцах быть женственной, но не переходить грань. Фото: стоп-кадр.
Изменить размер текста:

Новосибирской танцовщице Ольге Панаевой 31 год, и уже пять лет она учит девушек чувственно танцевать.

- Моя задача – помочь ученицам раскрепоститься, научить их женственности, - говорит Ольга. – Это очень тонкий психологический момент, и я никогда не перехожу грань: в моих танцах нет ничего чересчур , упор идет на волшебство, образ, гипноз зрителей пластикой движения. Никаких провокационных нарядов на выступлениях: максимально закрытые вещи. И мой супруг, и мои близкие меня в этом поддерживают.

Свое новое видео девушка записала как раз в день праздничной тренировке в честь своего пятилетия в качестве преподавателя: это импровизация стала подарком для ее учениц, которые тоже станцевали для педагога.

- Чтобы создать такую атмосферу, использовалось профессиональное оборудование и «тяжелый дым»: обычно его используют для свадебного танца молодоженов, - объясняет Ольга.

Пользователи соцсетей старания девушки оценили:

- Очень красивый танец! Невозможно оторвать глаз, гипноз! Спасибо за ваше творчество, - пишут одни.

- Получилось очень чувственно и естественно! Спасибо, что вдохновляете и несёте такую красоту в мир, - восхищаются вторые.

Девушка показала чувственный танец с «тяжелым дымом».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Англичанка удивила весь мир фотографиями русских в шортах, курящих в 30-градусный мороз у поезда
Подарок с мокрым носом: челябинский дальнобойщик забрал к себе дворняжку из Новосибирска
Чиновники объяснили, почему новосибицам выдают просроченные билеты в автобусах
Бита — за клиентов: таксисты разбили водителю с BlaBlaCar лицо и машину
Новосибирский режиссер и путешественник снял фильм про Грузию, Турцию, Иран и Арабские эмираты
Назад, к традициям: мэр Локоть подарит новосибирцам билеты в театр за красную звезду на елке
Все для детей: новосибирцев рассмешили заваленные снегом качели на детской площадке
Устроил бунт: летевшего в Москву из Новосибирска буйного пассажира сняли с рейса
Сгорели в квартире: под Новосибирском в пожаре погибли два брата
Попали под отключение: более 40 жилых домов и три детских сада остались без тепла
Костылем в грудь: агрессивному новосибирцу грозит пожизненный срок за избиение сотрудника Росгвардии
Глухой затор: ДТП из шести иномарок полностью перекрыло движение на «Альянсе»
Профессионализм в действии
Трагедия на Кропоткина: молодой новосибирец выпал из окна многоэтажки
Погода на день в Новосибирске: 28 декабря морозы постепенно отступают
Аэрофобам не смотреть: в Новосибирске самолет взлетел с двигателем, из которого вырывалось пламя
Мэр Новосибирска признался, что в детстве надевал костюм медвежонка
Бывший глава Колыванского района «переехал» в мэрию — на новом месте оценили его профессиональную подготовку
Анатолий Локоть о разделении МЧМ по хоккею с Омском: «Решение провести соревнование в Новосибирске принято на международном уровне»
«Белый снег»: новосибирцев рассмешила надпись на черном сугробе в городе
Спустились с крыши: три «летающих» Деда Мороза и Снегурочка порадовали детей в больнице
Не доехал 30 километров: автобус с пассажирами встал на трассе из-за замерзшего топлива
Звезду тверка раскритиковали за танец в панталонах с ботфортами