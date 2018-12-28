«Я не перехожу грань»: девушка показала чувственный танец с «тяжелым дымом»

СЕГОДНЯ 12:29 2018-12-28T12:29:37+03:00

Ольга старается в своих танцах быть женственной, но не переходить грань. Фото: стоп-кадр.

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Новосибирской танцовщице Ольге Панаевой 31 год, и уже пять лет она учит девушек чувственно танцевать.

- Моя задача – помочь ученицам раскрепоститься, научить их женственности, - говорит Ольга. – Это очень тонкий психологический момент, и я никогда не перехожу грань: в моих танцах нет ничего чересчур , упор идет на волшебство, образ, гипноз зрителей пластикой движения. Никаких провокационных нарядов на выступлениях: максимально закрытые вещи. И мой супруг, и мои близкие меня в этом поддерживают.

Свое новое видео девушка записала как раз в день праздничной тренировке в честь своего пятилетия в качестве преподавателя: это импровизация стала подарком для ее учениц, которые тоже станцевали для педагога.

- Чтобы создать такую атмосферу, использовалось профессиональное оборудование и «тяжелый дым»: обычно его используют для свадебного танца молодоженов, - объясняет Ольга.

Пользователи соцсетей старания девушки оценили:

- Очень красивый танец! Невозможно оторвать глаз, гипноз! Спасибо за ваше творчество, - пишут одни.

- Получилось очень чувственно и естественно! Спасибо, что вдохновляете и несёте такую красоту в мир, - восхищаются вторые.