2018-12-28T11:46:12+03:00
Общество

Назад, к традициям: мэр Локоть подарит новосибирцам билеты в театр за красную звезду на елке

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал новосибирцев вспомнить о семейных традициях и обещает подарить за это билеты в театр
Надежда ЯРКОВА
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На фото мэр с внуками на фоне елки, украшенной звездой. Фото: www.instagram.com/a_lokot/.На фото мэр с внуками на фоне елки, украшенной звездой. Фото: www.instagram.com/a_lokot/.
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Анатолий Локоть снова проводит очередной розыгрыш для новосибирцев. В этот раз на кону билеты в театр оперы и балета на «Щелкунчика».

— В детстве на всех площадях страны стояли елки с красными звездами. Для меня это символ праздника. Моя семья придерживается этой традиции. Хотя у нас дома получается ставить елку только в последние дни года. Я сам ее украшаю и стараюсь делать это 31 декабря,- поделился на своей личной странице в Инстаграме мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

За верность традициям, мэр пообещал подарить два билета в новосибирский театр оперы и балета на «Щелкунчика» тем новосибирцам, которые выложат в своем аккаунте фото украшенной красной звездой елки.

В качестве примера, для конкурса Локоть выбрал свое семейное фото на фоне елочки, украшенной красной звездой. На фотографии мэр вместе с внуками: Леонидом, Женей и Викой.

Победителя градоначальник выберет 10 января нового года.

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