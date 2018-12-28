Все для детей: новосибирцев рассмешили заваленные снегом качели на детской площадке
Детские качели на площадке одного из дворов оказались полностью под снегом. Новосибирцы задаются вопросом, и как же детям на них качаться.
— Ох уж эта суровая новосибирская зима,- подписал автор фото в паблике «Типичный Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте». Фото торчащих брусьев от качелей повеселило новосибирцев, хотя ситуация не такая уж и смешная из-за огромного слоя снега на площадке, под которым почти полностью скрылись двухметровые качели.
Вот что пишут об этом пользователи соцсетей:
— Совсем недавно на ней качался мальчик — завалило снегом, — шутит один.
— Это не суровая новосибирская зима, это суровые новосибирские дворники, которые не чистят детские площадки,- отмечает второй.
— Да снег просто сваливают во дворе,- замечает третий.
— Снег еще серый должен быть, а кое-где еще и желтый,- добавляет четвертый.