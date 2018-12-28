Все для детей: новосибирцев рассмешили заваленные снегом качели на детской площадке

СЕГОДНЯ 11:09 2018-12-28T11:09:55+03:00

На площадке такое количество снега, что почти полностью скрыло двухметровые качели. Фото: "Типичный Новосибирск".

В одном из дворов Новосибирска на детской площадке огромный слой снега, что стало не видно детских качелей

Изменить размер текста: A A

Детские качели на площадке одного из дворов оказались полностью под снегом. Новосибирцы задаются вопросом, и как же детям на них качаться.

— Ох уж эта суровая новосибирская зима,- подписал автор фото в паблике «Типичный Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте». Фото торчащих брусьев от качелей повеселило новосибирцев, хотя ситуация не такая уж и смешная из-за огромного слоя снега на площадке, под которым почти полностью скрылись двухметровые качели.

Вот что пишут об этом пользователи соцсетей:

— Совсем недавно на ней качался мальчик — завалило снегом, — шутит один.

— Это не суровая новосибирская зима, это суровые новосибирские дворники, которые не чистят детские площадки,- отмечает второй.

— Да снег просто сваливают во дворе,- замечает третий.

— Снег еще серый должен быть, а кое-где еще и желтый,- добавляет четвертый.