Устроил бунт: летевшего в Москву из Новосибирска буйного пассажира сняли с рейса

СЕГОДНЯ 10:14 2018-12-28T10:14:44+03:00

Житель Липецкой области устроил пьяную ругань в самолете, за что и был снят с рейса. Фото: Влад КОМЯКОВ

Мужчина вел себя агрессивно и ругался на полицейских

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Пассажир авиарейса «Новосибирск – Москва» вел себя неадекватно, бранился на всех и был снят с рейса.

— В дежурную часть линейного отдела МВД России в Толмачево поступило сообщение о том, что на борту самолета, вылетающего из Новосибирска в Москву, находится пассажир в состоянии алкогольного опьянения. Его сняли с рейса и доставили в отдел полиции, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

34-летний житель Липецкой области в отделе продолжил нецензурно вырожаться и вести себя агрессивно.

— На буйного пассажира составлен протокол по статье — мелкое хулиганство. Собранные материалы направлены в Обской городской суд Новосибирской области для рассмотрения по существу, — добавили в ведомстве.