Устроил бунт: летевшего в Москву из Новосибирска буйного пассажира сняли с рейса
Пассажир авиарейса «Новосибирск – Москва» вел себя неадекватно, бранился на всех и был снят с рейса.
— В дежурную часть линейного отдела МВД России в Толмачево поступило сообщение о том, что на борту самолета, вылетающего из Новосибирска в Москву, находится пассажир в состоянии алкогольного опьянения. Его сняли с рейса и доставили в отдел полиции, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
34-летний житель Липецкой области в отделе продолжил нецензурно вырожаться и вести себя агрессивно.
— На буйного пассажира составлен протокол по статье — мелкое хулиганство. Собранные материалы направлены в Обской городской суд Новосибирской области для рассмотрения по существу, — добавили в ведомстве.
Буйный пассажир, снятый с рейса Москва-Новосибирск..