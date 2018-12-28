2018-12-28T09:30:23+03:00
Происшествия

Сгорели в квартире: под Новосибирском в пожаре погибли два брата

Пожар случился сегодня рано утром в одном из жилых домов в Линево Новосибирской области
Надежда ЯРКОВА
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В квартире нашли тела двух погибших.В квартире нашли тела двух погибших.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В случившемся в квартире пожаре погибли два 19-летних брата. Следователи проводят проверку.

— Сегодня, 28 декабря в 8:36 очевидцы сообщили о пожаре в поселке городского типа Линево Искитимского района. В жилом пятиэтажном доме на улице Листвянская, 13 загорелась квартира. Когда пожарные через семь минут были на месте, из окна квартиры на втором этаже шел дым. В квартире на площади 12 кв.м. сгорели домашние вещи и мебель. В 9:20 пожар был полностью ликвидирован, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В следственном комитете добавили, что в квартире были найдены тела погибших- двух 19-летних парней. Они родственники — братья.

— В причинах пожара будут разбираться следователи, проводится проверка, — отметили в СК.

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