Попали под отключение: более 40 жилых домов и три детских сада остались без тепла
Сегодня, 28 декабря из-за ремонтных работ в Новосибирске 41 жилой дом на время останется без тепла.
— Ремонтные бригады будут работать на 10 участках теплотрасс, большая часть из которых — на внутриквартальных сетях. На время ремонта жители 41 жилого дома останутся без отопления, а в четырех жилых домах не будет горячей воды. Под отключение тепла также попадают три детских и одно лечебное учреждение. Среднее время отключения составит менее 7 часов, — рассказали в пресс-службе СГК. — Работы планируют завершить до 17 часов 28 декабря.
Дома, попадающие в зону отключения:
Пристанский Переулок, 5в
ул. Никитина, 3, 2/1,
ул. 9 Ноября, 95
ул. Зыряновская, 125
ул. Костычева, 16
Мкр. Горский, 2, 3, 4, 5
ул. Планировочная, 11, 13, 15, 11/1
ул. Театральная, 31
ул. Народная, 61, 63, 57/1, 61/1
Богдана Хмельницкого, 62, 60/1
ул. Д.Донского, 25
ул. Дачная, 23, 23/1, 23/2, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 27, 29, 31
ул. Тургенева, 200
ул. Грибоедова, 73
ул. Селезнева, 40, 38, 36
В ведомстве добавили, что также сегодня планируется аварийное отключение одного жилого дома по улице 3-й пер.Крашенинникова,9.