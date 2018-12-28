Попали под отключение: более 40 жилых домов и три детских сада остались без тепла

СЕГОДНЯ 08:27 2018-12-28T08:39:49+03:00

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Сегодня, 28 декабря из-за ремонтных работ в Новосибирске 41 жилой дом на время останется без тепла.

— Ремонтные бригады будут работать на 10 участках теплотрасс, большая часть из которых — на внутриквартальных сетях. На время ремонта жители 41 жилого дома останутся без отопления, а в четырех жилых домах не будет горячей воды. Под отключение тепла также попадают три детских и одно лечебное учреждение. Среднее время отключения составит менее 7 часов, — рассказали в пресс-службе СГК. — Работы планируют завершить до 17 часов 28 декабря.

Дома, попадающие в зону отключения:

Пристанский Переулок, 5в

ул. Никитина, 3, 2/1,

ул. 9 Ноября, 95

ул. Зыряновская, 125

ул. Костычева, 16

Мкр. Горский, 2, 3, 4, 5

ул. Планировочная, 11, 13, 15, 11/1

ул. Театральная, 31

ул. Народная, 61, 63, 57/1, 61/1

Богдана Хмельницкого, 62, 60/1

ул. Д.Донского, 25

ул. Дачная, 23, 23/1, 23/2, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 27, 29, 31

ул. Тургенева, 200

ул. Грибоедова, 73

ул. Селезнева, 40, 38, 36

В ведомстве добавили, что также сегодня планируется аварийное отключение одного жилого дома по улице 3-й пер.Крашенинникова,9.