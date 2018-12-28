2018-12-28T06:58:13+03:00
Общество

Костылем в грудь: агрессивному новосибирцу грозит пожизненный срок за избиение сотрудника Росгвардии

Инцидент произошел 9 октября текущего года в одном из магазинов «Ярче» в Центральном районе
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Мужчине грозит пожизненное заключение за попытку убить полицейского.Мужчине грозит пожизненное заключение за попытку убить полицейского.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего новосибирца, напавшего на сотрудника Росгвардии. Он обвиняется по статье — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

— Следствие выяснило, что 9 ноября мужчина пришел в магазин «Ярче» в Центральном районе, взял с прилавка спиртной напиток и начал его там же пить, а расплачиваться отказался. Продавец магазина вызвала сотрудников Росгвардии, однако 42-летний мужчина не стал их слушать и расплачиваться за выпитое, а на замечание открутил от костыля ручку, в которую был вмонтирован металлический клинок и ударил сотрудника полиции в грудь. Полицейского спас бронежилет, поэтому агрессивный мужчина не смог причинить ему каких-либо повреждений, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что мужчине грозит либо лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, либо пожизненное лишение свободы.

— Расследование закончено, теперь уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — добавили в следственном комитете.

Костылем с клинком в грудь сотрудника Росгвардии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Попали под отключение: более 40 жилых домов и три детских сада остались без тепла
Глухой затор: ДТП из шести иномарок полностью перекрыло движение на «Альянсе»
Профессионализм в действии
Трагедия на Кропоткина: молодой новосибирец выпал из окна многоэтажки
Погода на день в Новосибирске: 28 декабря морозы постепенно отступают
Аэрофобам не смотреть: в Новосибирске самолет взлетел с двигателем, из которого вырывалось пламя
Мэр Новосибирска признался, что в детстве надевал костюм медвежонка
Бывший глава Колыванского района «переехал» в мэрию — на новом месте оценили его профессиональную подготовку
Анатолий Локоть о разделении МЧМ по хоккею с Омском: «Решение провести соревнование в Новосибирске принято на международном уровне»
«Белый снег»: новосибирцев рассмешила надпись на черном сугробе в городе
Спустились с крыши: три «летающих» Деда Мороза и Снегурочка порадовали детей в больнице
Не доехал 30 километров: автобус с пассажирами встал на трассе из-за замерзшего топлива
Звезду тверка раскритиковали за танец в панталонах с ботфортами