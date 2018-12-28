Костылем в грудь: агрессивному новосибирцу грозит пожизненный срок за избиение сотрудника Росгвардии
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего новосибирца, напавшего на сотрудника Росгвардии. Он обвиняется по статье — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
— Следствие выяснило, что 9 ноября мужчина пришел в магазин «Ярче» в Центральном районе, взял с прилавка спиртной напиток и начал его там же пить, а расплачиваться отказался. Продавец магазина вызвала сотрудников Росгвардии, однако 42-летний мужчина не стал их слушать и расплачиваться за выпитое, а на замечание открутил от костыля ручку, в которую был вмонтирован металлический клинок и ударил сотрудника полиции в грудь. Полицейского спас бронежилет, поэтому агрессивный мужчина не смог причинить ему каких-либо повреждений, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
В ведомстве отметили, что мужчине грозит либо лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, либо пожизненное лишение свободы.
— Расследование закончено, теперь уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — добавили в следственном комитете.
Костылем с клинком в грудь сотрудника Росгвардии.