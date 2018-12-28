2018-12-28T06:12:02+03:00
Происшествия

Глухой затор: ДТП из шести иномарок полностью перекрыло движение на «Альянсе»

Сегодня утром в центре Новосибирска произошло массовое ДТП из шести машин
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня утром на Нарымской столкнулись шесть иномарок.Сегодня утром на Нарымской столкнулись шесть иномарок.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Железнодорожном районе массовое столкновение иномарок полностью блокировало проезд другим машинам: собралась глухая пробка.

— На улице Нарымская, рядом с остановкой «Магазин Альянс» столкнулись шесть автомобилей: кроссоверы Nissan Qashqai и Suzuki Grand Vitara, седан Mazda, хэтчбек Toyota Ist и универсал Toyota Fielder. Владелец кроссовера Hyundai Santa Fe, который ехал позади всех, осмотрев автомобиль, понял, что повреждений не получил и уехал, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидец аварии уточнил, что кроссовер «Ниссан» остановился, чтобы уступить дорогу отъезжающему с остановки троллейбусу, а остальные врезались по цепочке.

— За рулем всех пяти автомобилей, кроме «Хендэ», были девушки, — отметил подписчик.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на месте аварии скорость движения машин составляет 7-10 км/ч. При этом в целом по городу пробки оцениваются в средние 5 баллов.

По словам очевидцев, за рулем пяти столкнувшихся машин - девушки. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

По словам очевидцев, за рулем пяти столкнувшихся машин - девушки.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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