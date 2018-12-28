Профессионализм в действии

СЕГОДНЯ 05:43 2018-12-28T05:43:26+03:00

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Главная ценность любой компании - это ее сотрудники. Именно от их решений, которые необходимо принимать в непростых ситуациях, профессионализма и слаженности действий зависит успех любого бизнеса.

21 декабря на сайты ГК «Расцветай» начались DDOS-атаки, что в разы увеличило нагрузку на центральный процессор. Технические специалисты компании за короткий промежуток времени успешно выявили IP-адреса, с которых совершались противоправные действия, и приняли все необходимые меры для усиления защиты сайтов, благодаря чему работа интернет-ресурсов была оперативно восстановлена.

В целях устранения данных противозаконных действий и привлечения злоумышленников к ответственности вся информация была передана в МВД и ФСБ.