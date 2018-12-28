Трагедия на Кропоткина: молодой новосибирец выпал из окна многоэтажки

СЕГОДНЯ 05:21 2018-12-28T05:21:15+03:00

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На улице Кропоткина возле дома 96/1 молодой человек выпал из окна и погиб.

— Погибшему 20 лет, он прописан на улице Бориса Богаткова, а сюда приехал к товарищу. Сначала, судя по всему, он хотел повеситься в квартире, расположенной на 16 этаже, однако это ему не удалось, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидец, который в этот момент был на третьем этаже добавил, что парень «упал просто, без шума и криков».

В подробностях произошедшего будет разбираться полиция.