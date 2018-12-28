Погода на день в Новосибирске: 28 декабря морозы постепенно отступают

СЕГОДНЯ 04:57 2018-12-28T04:57:26+03:00

Сегодня днем в городе будет минус 18 градусов. Фото: Даба ДАБАЕВ

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Сегодня в городе будет до минус 18 градусов днем, а значит, сильные морозы отступают, при этом осадков пока не ожидается.

— В пятницу, 28 декабря в Новосибирске ожидается небольшая облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Температура днем будет минус 18-20 градусов, ночью опустится до минус 27-29 градусов, в пригороде до минус 32 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.

По области также будет небольшая облачность, без осадков, местами туманы, изморозь, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 15-20 градусов, местами до минус 25 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам ясную погоду. Температура днем будет минус 26 градусов, к ночи мороз усилится до минус 30 градусов. Зато с завтрашнего дня погода начнет меняться, дневная температура составит минус 16 градусов.