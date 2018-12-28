2018-12-28T04:57:26+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 28 декабря морозы постепенно отступают

Какая погода ждет новосибирцев в пятницу, 28 декабря
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сегодня днем в городе будет минус 18 градусов.Сегодня днем в городе будет минус 18 градусов.Фото: Даба ДАБАЕВ
Изменить размер текста:

Сегодня в городе будет до минус 18 градусов днем, а значит, сильные морозы отступают, при этом осадков пока не ожидается.

— В пятницу, 28 декабря в Новосибирске ожидается небольшая облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Температура днем будет минус 18-20 градусов, ночью опустится до минус 27-29 градусов, в пригороде до минус 32 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.

По области также будет небольшая облачность, без осадков, местами туманы, изморозь, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 15-20 градусов, местами до минус 25 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам ясную погоду. Температура днем будет минус 26 градусов, к ночи мороз усилится до минус 30 градусов. Зато с завтрашнего дня погода начнет меняться, дневная температура составит минус 16 градусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Попали под отключение: более 40 жилых домов и три детских сада остались без тепла
Костылем в грудь: агрессивному новосибирцу грозит пожизненный срок за избиение сотрудника Росгвардии
Глухой затор: ДТП из шести иномарок полностью перекрыло движение на «Альянсе»
Профессионализм в действии
Трагедия на Кропоткина: молодой новосибирец выпал из окна многоэтажки
Аэрофобам не смотреть: в Новосибирске самолет взлетел с двигателем, из которого вырывалось пламя
Мэр Новосибирска признался, что в детстве надевал костюм медвежонка
Бывший глава Колыванского района «переехал» в мэрию — на новом месте оценили его профессиональную подготовку
Анатолий Локоть о разделении МЧМ по хоккею с Омском: «Решение провести соревнование в Новосибирске принято на международном уровне»
«Белый снег»: новосибирцев рассмешила надпись на черном сугробе в городе
Спустились с крыши: три «летающих» Деда Мороза и Снегурочка порадовали детей в больнице
Не доехал 30 километров: автобус с пассажирами встал на трассе из-за замерзшего топлива
Звезду тверка раскритиковали за танец в панталонах с ботфортами