Аэрофобам не смотреть: в Новосибирске самолет взлетел с двигателем, из которого вырывалось пламя

СЕГОДНЯ 15:32 2018-12-27T15:32:10+03:00

К счастью, никто из пассажиров не пострадал

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В четверг, 27 декабря, пассажирам рейса NVS546 авиакомпании «Северный ветер» не везло с самого начала: их самолет прилетел в Новосибирск с опозданием, так что вылет пришлось перенести на час.

- Самолет в итоге в 10.10 утра по местному времени, - рассказали в аэропорту «Толмачево».

Но этом злоключения пассажиров не закончились: как сообщает телерамм-канал «Mash», все, кто находился на борту, стали свидетелями необычного происшествия:

- Во время взлета в первом двигателе начались хлопки, а потом оттуда пошли выбросы пламени.

Но, к счастью, никакой угрозы для пассажиров это не представляло, хотя и выглядело страшно. И экипаж продолжил полет до Москвы.

- Рейс благополучно долетел до столицы: никаких неполадок во время полета не было, - заверили корреспондентов «Комсомольской правды» в новосибирском аэропорту«Толмачево».