Аэрофобам не смотреть: в Новосибирске самолет взлетел с двигателем, из которого вырывалось пламя
В четверг, 27 декабря, пассажирам рейса NVS546 авиакомпании «Северный ветер» не везло с самого начала: их самолет прилетел в Новосибирск с опозданием, так что вылет пришлось перенести на час.
- Самолет в итоге в 10.10 утра по местному времени, - рассказали в аэропорту «Толмачево».
Но этом злоключения пассажиров не закончились: как сообщает телерамм-канал «Mash», все, кто находился на борту, стали свидетелями необычного происшествия:
- Во время взлета в первом двигателе начались хлопки, а потом оттуда пошли выбросы пламени.
Но, к счастью, никакой угрозы для пассажиров это не представляло, хотя и выглядело страшно. И экипаж продолжил полет до Москвы.
- Рейс благополучно долетел до столицы: никаких неполадок во время полета не было, - заверили корреспондентов «Комсомольской правды» в новосибирском аэропорту«Толмачево».