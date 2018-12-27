2018-12-27T15:07:15+03:00
Общество

Мэр Новосибирска признался, что в детстве надевал костюм медвежонка

А также играл роль кузнечика в школьном спектакле
Екатерина КОМЯКОВА
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Анатолий Локоть рассказал, какие новогодние костюмы были в его детстве.Анатолий Локоть рассказал, какие новогодние костюмы были в его детстве.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В некоторых детских садах Новосибирска появились рекомендации по поводу новогодних детских костюмов. В частности родителей просили отдать предпочтение русской народной тематике, а не заграничным Бэтменам и Суперменам. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что особых распоряжений на этот счет от администрации не поступало, о таких рекомендациях он слышит впервые, однако, считает их логичными.

— Своим внукам я такие же рекомендации даю, причем в более жесткой форме, — отметил Анатолий Локоть.

Так же в преддверии Нового года мэр поделился воспоминаниями о своих детских новогодних костюмах:

— Сохранилась фотография, где я в костюме медвежонка. Нет, не белого. Чужих лавров нам не надо, — смеется. — Еще была в школе постановка, в которой я играл кузнечика. Была песенка на популярную тогда мелодию летку-еньку. Я играл там на скрипке, она была как настоящая. Так что никаких пауков, Бэтменов — этого у нас не было.

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