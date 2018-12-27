Бывший глава Колыванского района «переехал» в мэрию — на новом месте оценили его профессиональную подготовку

СЕГОДНЯ 14:37 2018-12-27T14:37:45+03:00

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Виктор Аверин назначен на должность заместителя начальника департамента по земельным и имущественным отношениям. Ранее этот человек был главой Колыванского района Новосибирской области. Аверин ушел с этой должности после того, как в Колывани погибли дети — два брата утонули в оставленном коммунальщиками котловане. Уходу главы в том числе способствовали народные волнения. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, почему Виктор Аверин был принят в мэрию:

— Прежде всего я исходил не из политических и не из публичных убеждений, у него действительно там сложился неудачный уход, неудачные отношения, были оценки негативные ему во след. При этом принимая решение, я исходил из его подготовленности — он кандидат наук, занимался в Новосибирском сельском районе как раз этими вопросами. Человек взвешенный, не публичный, с моей точки зрения, в чем его беда.

Также мэр предположил, что трудности взаимоотношений главы с местным населением сложились из-за его места жительства. Работая в Колывани, Виктор Аверин продолжал жить в городе.