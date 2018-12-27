Анатолий Локоть о разделении МЧМ по хоккею с Омском: «Решение провести соревнование в Новосибирске принято на международном уровне»

СЕГОДНЯ 14:09 2018-12-27T14:09:58+03:00

Андрей Локоть напомнил, что Новосибирск долго зарабатывал право на проведение Молодежного чемпионата мира. Фото: Влад КОМЯКОВ

Мэр Новосибирска не торопится давать оценки пока еще не сформулированным предложениям

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В информационном поле сейчас активно обсуждается возможность разделения Молодежного чемпионата мира по хоккею между Новосибирском и Омском. На эту тему уже высказался губернатор Андрей Травников.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не торопится давать этой информации оценки, так как конкретные решения еще не приняты. Тем не менее, он отмечает, что Новосибирск получил право проведения чемпионата непросто.

— Надо было много сделать: подготовка проекта ЛДС, выбор площадки, необходимо было найти согласие. Нам потребовалось несколько лет для того чтобы выйти на это решение, чтобы подготовить весь объем документов. Сумеют это омичи сделать? Я не знаю. Пока это высказывания уважаемых мною людей.

Также Анатолий Локоть отметил, что решение о проведении чемпионата в Новосибирске принято на международном уровне и на уровне Правительства РФ.