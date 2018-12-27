2018-12-27T12:12:43+03:00
Общество

«Белый снег»: новосибирцев рассмешила надпись на черном сугробе в городе

В Новосибирске на почерневшем от сажи снеге написали, что он «Белый»
Надежда ЯРКОВА
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Остроумный новосибирец написал на черном снеге надпись: "Белый". Фото: "Типичный Новосибирск".Остроумный новосибирец написал на черном снеге надпись: "Белый". Фото: "Типичный Новосибирск".
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Многие новосибирцы, глядя на черный снег, тут же вспомнили бессмертные строчки из песни Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце».

— Коротко об экологии Новосибирска, — так подписал автор фото в паблике «Типичный Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей тут же отреагировали, припомнив строчки из песни Цоя, но были такие, кто с пониманием и серьзностью отнеслись к проблеме с черным снегом в городе. Вот что они пишут по этому поводу:

— Как будто в других городах страны снег белее, — замечает один.

— В любом крупном городе так (про миллионники можно вообще молчать). Кто хочет иначе живет за городом обычно,- отмечает второй.

— А написал бы на снегу «навальный» — тут же убрали бы, — добавляет третий.

Напомним, новосибирские синоптики предупредили горожан о режиме «черного» неба в городе, который продлится до пятницы, 28 декабря. Это связано с аномально холодной погодой, которая способствует накоплению вредных примесей в воздухе.

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