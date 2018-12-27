«Белый снег»: новосибирцев рассмешила надпись на черном сугробе в городе
Многие новосибирцы, глядя на черный снег, тут же вспомнили бессмертные строчки из песни Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце».
— Коротко об экологии Новосибирска, — так подписал автор фото в паблике «Типичный Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Пользователи соцсетей тут же отреагировали, припомнив строчки из песни Цоя, но были такие, кто с пониманием и серьзностью отнеслись к проблеме с черным снегом в городе. Вот что они пишут по этому поводу:
— Как будто в других городах страны снег белее, — замечает один.
— В любом крупном городе так (про миллионники можно вообще молчать). Кто хочет иначе живет за городом обычно,- отмечает второй.
— А написал бы на снегу «навальный» — тут же убрали бы, — добавляет третий.
Напомним, новосибирские синоптики предупредили горожан о режиме «черного» неба в городе, который продлится до пятницы, 28 декабря. Это связано с аномально холодной погодой, которая способствует накоплению вредных примесей в воздухе.