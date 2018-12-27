2018-12-27T11:13:33+03:00
Общество

Не доехал 30 километров: автобус с пассажирами встал на трассе из-за замерзшего топлива

Новосибирский автобус сломался на трассе, не доехав до конечного маршрута — Бийска
Надежда ЯРКОВА
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Автобус встал посередине трассы из-за замерзшего топлива.Автобус встал посередине трассы из-за замерзшего топлива.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Автобус ехал по маршруту «Новосибирск-Бийск» по трассе Р-256 и за 33 километра до конечной точки в транспорте замерзло топливо.

— Мы стояли на трассе больше часа. Сейчас в 14:20 едем с дочкой в попутном автобусе. Половина пассажиров осталась на месте, — рассказал в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» один из пассажиров автобуса.

Он также добавил, что автобус, который приехал на помощь, тоже сломался.

По данным синоптиков, сегодня в регионе еще сохраняется аномально холодная погода, дневная температура может быть ниже 30 градусов мороза. В алтайском Бийске сегодня днем прогнозируют до 28 градусов мороза.

Напомним, это не первый случай, когда транспорт ломается на морозе, особенно во время междугородних поездок. Так в начале недели автобус с детьми сломался в дороге в 35-градусный мороз, когда они возвращались из лагеря. На помощь замерзающим детям пришли сотрудники ДПС.

Автобус не доехал до конечного пункта 33 километра Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Автобус не доехал до конечного пункта 33 километраФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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