Не доехал 30 километров: автобус с пассажирами встал на трассе из-за замерзшего топлива
Автобус ехал по маршруту «Новосибирск-Бийск» по трассе Р-256 и за 33 километра до конечной точки в транспорте замерзло топливо.
— Мы стояли на трассе больше часа. Сейчас в 14:20 едем с дочкой в попутном автобусе. Половина пассажиров осталась на месте, — рассказал в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» один из пассажиров автобуса.
Он также добавил, что автобус, который приехал на помощь, тоже сломался.
По данным синоптиков, сегодня в регионе еще сохраняется аномально холодная погода, дневная температура может быть ниже 30 градусов мороза. В алтайском Бийске сегодня днем прогнозируют до 28 градусов мороза.
Напомним, это не первый случай, когда транспорт ломается на морозе, особенно во время междугородних поездок. Так в начале недели автобус с детьми сломался в дороге в 35-градусный мороз, когда они возвращались из лагеря. На помощь замерзающим детям пришли сотрудники ДПС.
Автобус не доехал до конечного пункта 33 километраФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»