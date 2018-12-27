«Позор в форме»: новосибирцев возмутили молодые офицеры на лимузине, поливающие дорогу шампанским

СЕГОДНЯ 11:12 2018-12-27T11:44:13+03:00

Молодые люди поливали дорогу алкоголем и бросали мусор на обочину. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Курсанты проехались по городу на лимузине с алкоголем, а мусор и бутылки выбрасывали на обочину

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В среду, 26 декабря, по Бердскому шоссе на лимузине Hummer H2 прокатилась группа курсантов военного училища. Так молодые офицеры отмечали в Новосибирске окончание военного вуза - НВВКУ, а также получение офицерских погонов.

— Молодые офицеры высовывались из окон и поливали спиртным проезжую часть, а пустую тару выбрасывали на обочину, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на такое поведение выпускников, которые без пяти минут возглавят мотострелковые и разведывательные части нашей армии. Кто-то молодежь понимает, а кто-то считает непозволительным выпивать и курить, если ты в форме. Вот что сибиряки пишут по этому поводу:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/684128" frameborder="0"></iframe> Выпускники военного вуза устроили пирушку с лимузином и шампанским.

— Нас ждет надежная армия в будущем, — шутят один.

— Я б на месте руководства училища отчислял за подобное, — предлагает второй.

— Позор форме, а еще офицеры, — добавляет третий.

— Сейчас и погулять нельзя, видос снимут и кляузу на катают, — замечает четвертый.

— Да ладно, один раз можно. Прям мы все такие без греха, — заступается пятый.

Напомним, два года назад выпускники академии ФСБ также прославились в соцсетях, устроив массовый заезд на «Гелендвагенах». Лейтенанты на люксовых внедорожниках вызывающе себя вели и устраивали «шашечки» на дороге.