«Позор в форме»: новосибирцев возмутили молодые офицеры на лимузине, поливающие дорогу шампанским
В среду, 26 декабря, по Бердскому шоссе на лимузине Hummer H2 прокатилась группа курсантов военного училища. Так молодые офицеры отмечали в Новосибирске окончание военного вуза - НВВКУ, а также получение офицерских погонов.
— Молодые офицеры высовывались из окон и поливали спиртным проезжую часть, а пустую тару выбрасывали на обочину, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на такое поведение выпускников, которые без пяти минут возглавят мотострелковые и разведывательные части нашей армии. Кто-то молодежь понимает, а кто-то считает непозволительным выпивать и курить, если ты в форме. Вот что сибиряки пишут по этому поводу:
Выпускники военного вуза устроили пирушку с лимузином и шампанским.
— Нас ждет надежная армия в будущем, — шутят один.
— Я б на месте руководства училища отчислял за подобное, — предлагает второй.
— Позор форме, а еще офицеры, — добавляет третий.
— Сейчас и погулять нельзя, видос снимут и кляузу на катают, — замечает четвертый.
— Да ладно, один раз можно. Прям мы все такие без греха, — заступается пятый.
Напомним, два года назад выпускники академии ФСБ также прославились в соцсетях, устроив массовый заезд на «Гелендвагенах». Лейтенанты на люксовых внедорожниках вызывающе себя вели и устраивали «шашечки» на дороге.