Звезду тверка раскритиковали за танец в панталонах с ботфортами
Звезда тверка Елена Яткина не стесняется показывать свою фигуры в экстравагантных нарядах, вот и в новом танцевальном видео девушка решила предстать перед зрителями в розовых лосинах, свитере и топе.
- Как вам образ? Хотели бы себе такой? – поинтересовалась у своих подписчиков в «Инстаграме» Елена.
Часть поклонников поддержали выбор девушки:
- Эталон, - пишут одни.
- Наряд классный, сапоги крутые, - считают другие.
- Лена, как можно быть настолько шикарной? Я не могу отлипнуть от этого видео ,ты просто конфетка!, - не скупятся на комплименты другие.
- На тебя хочется смотреть бесконечно! Очень вкусно, - восхищаются третьи.
- Все огонь: ты, образ, хорео. Очень круто! Не устану поражаться, - хвалят девушку четвертые.
Но нашлись среди комментаторов и те, кто отругал Елену за ее образ:
- Панталоны к ботфортам что-то не катят как-то, - считают одни.
- Хореография потрясающая, но дресс-код, - намекают на не самое удачное решение девушки вторые.
Звезду тверка раскритиковали за танец в панталонах с ботфортами.