Звезду тверка раскритиковали за танец в панталонах с ботфортами.

СЕГОДНЯ 09:58 2018-12-27T09:58:13+03:00

Не всем поклонникам понравился образ Елены в новом видео. Фото: https://www.instagram.com/fraules/

Одни считают образ Елены Яткиной в новом ролике шикарным, а другие ругают ее

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Звезда тверка Елена Яткина не стесняется показывать свою фигуры в экстравагантных нарядах, вот и в новом танцевальном видео девушка решила предстать перед зрителями в розовых лосинах, свитере и топе.

- Как вам образ? Хотели бы себе такой? – поинтересовалась у своих подписчиков в «Инстаграме» Елена.

Часть поклонников поддержали выбор девушки:

- Эталон, - пишут одни.

- Наряд классный, сапоги крутые, - считают другие.

- Лена, как можно быть настолько шикарной? Я не могу отлипнуть от этого видео ,ты просто конфетка!, - не скупятся на комплименты другие.

- На тебя хочется смотреть бесконечно! Очень вкусно, - восхищаются третьи.

- Все огонь: ты, образ, хорео. Очень круто! Не устану поражаться, - хвалят девушку четвертые.

Но нашлись среди комментаторов и те, кто отругал Елену за ее образ:

- Панталоны к ботфортам что-то не катят как-то, - считают одни.

- Хореография потрясающая, но дресс-код, - намекают на не самое удачное решение девушки вторые.