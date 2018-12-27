Успеть загадать желание: на Главном вокзале устроили живой уголок с мини-пигами

СЕГОДНЯ 09:51 2018-12-27T09:51:42+03:00

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На вокзале Новосибирск-Главный устроили новогоднюю акцию с живыми символами наступающего года — мини-пигами. Новосибирцы, в ожидании отправления, могут погладить свинок и загадать желание.

— В четверг, 27 декабря пассажиры и посетители вокзала с специально отведенном загончике-фотозоне могут сфотографироваться с символами нового года — тремя поросятами. Свинки на время перебрались на вокзал из новосибирского контактного зоопарка «Лесное посольство». Все три поросенка разного цвета: черный, желтый и желтый- рассказали в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Свинки разных пород: одна вьетнамская вислобрюхая свинья и две венгерских мангалицы.

В ведомстве добавили, что новосибирцы могут загадать желание и погладить свинок, тогда желание точно исполнится в новом году.

Желающих увидеть поросят новосибирцев просят поторопиться, поскольку они пробудут на вокзале до 6 часов вечера.