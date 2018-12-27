С середины декабря без вестей: в Новосибирске ищут подростка в сером пуховике
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего в Новосибирске 17-летнего Санжарбека Халматова, проживающего в Ленинском районе. О его месте нахождения ничего не известно с 15 декабря.
— Приметы: рост — 167 сантиметров, телосложение xудощавое, глаза карие, волосы темно-коричневые. В день пропажи был одет в серый пуховик ниже колен, черные спортивные штаны и черные кроссовки, — говорится в ориентировке. — С собой у него была сумка через плечо.
Всех, кто может знать, где сейчас находится Санжарбек, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.
О его месте нахождения ничего не известно уже 12 дней. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".