2018-12-27T08:12:43+03:00
Происшествия

Поддалась искушению: 18-летняя девушка украла из дома шесть бутылок коньяка и деньги

Девушка нашла на крыльце ключ и проникла в чужой дом
Надежда ЯРКОВА
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Девушка нашла на крыльце ключи и зашла в чужой дом.Девушка нашла на крыльце ключи и зашла в чужой дом.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Кража произошла в городе Каргат Новосибирской области: добычей девушки стали деньги и шесть бутылок коньяка.

— В декабре текущего года из частного дома по улице Шевченко в Каргате была совершена кража. Общая сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. Позже удалось установить и задержать подозреваемую — ранее судимую 18-летнюю жительницу Коченевского района, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Как стало известно полиции, девушка воспользовалась ключом, оставленным на крыльце, тайно проникла в дом, и украла найденные деньги, а также шесть бутылок коньяка.

— Девушка во всем призналась. Возбуждено уголовное дело по статье — кража, сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Проводится дальнейшее расследование, — добавили в ведомстве, отметив, что девушку проверяют на причастность к другим возможным преступлениям

Всех пострадавших от действий данной девушки, а также располагающих какой-либо информацией о совершении ею каких-либо противоправных действий, просят звонить в полицию по телефону: 8 (383) 232-27-06.

18-летняя девушка уже была ранее судима. Фото: МВД по Новосибирской области.

18-летняя девушка уже была ранее судима. Фото: МВД по Новосибирской области.

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