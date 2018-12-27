Отмороженные: суровые новосибирцы проехались по городу в 30-градусный мороз в кабриолете

СЕГОДНЯ 06:53 2018-12-27T06:53:46+03:00

Парни проехались по городу в машине с открытым верхом и даже делали селфи на морозе

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В Новосибирске водители на дороге встретили в 30-градусный мороз машину с открытым верхом, в которой ехала компания молодых людей. Судя по тому, что они умудрялись еще делать фото себя в машине, им не так уж и холодно, несмотря на крепкий мороз на улице.

— Ничего удивительного, обычные Новосибирцы едут на работу в -30, — подписал автор видео, которое появилось в паблике «Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Видео не оставило равнодушным новосибирцев, они тут же стали шутить по поводу такой экстремальной поездки. Вот что они пишут:

— Мы русские, и этим все сказано, — отмечает один.

— Горячие сибирские парни, — добавляет второй.

— Друзья менингита, — замечает третий.

— И что в этом такого не обычного, у нас все так ездят и в -39 и нечего, — парирует четвертый.

— Может они с Иркутска, там под -60 и им жарко? — задается вопросом пятый.