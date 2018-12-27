2018-12-27T05:56:56+03:00
Происшествия

Выбросило на сугроб: в Октябрьском районе две маршрутки не смогли разъехаться, устроив ДТП

Сегодня утром в Октябрьском районе столкнулись две маршрутки
Надежда ЯРКОВА
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Утром две маршрутки устроили ДТП на перекрестке с Никитина.Утром две маршрутки устроили ДТП на перекрестке с Никитина.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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После столкновения одну из маршруток выбросило на тротуар, другую — на сугроб.

— Авария случилась утром в четверг, 27 декабря. На перекрестке улиц Никитина и Пролетарская столкнулись два маршрутных такси — Ford Transit, ехавший по маршруту №11 и «Газель» маршрута №44а, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Со слов очевидцев, скорее всего водитель «Форда», после столкновения вылетевший на сугроб, только ехал на работу, так как маршрут №11 не проходит через улицу Никитина. Вторая маршрутка — «Газель» — после ДТП выехала на тротуар.

О пострадавших не сообщается. Подробности аварии выясняются.

После столкновения одна из маршруток оказалась на тротуаре, другая - в сугробе. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

После столкновения одна из маршруток оказалась на тротуаре, другая - в сугробе.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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