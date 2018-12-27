Погода на день в Новосибирске: 27 декабря днем будет морозно, на дорогах дымка

СЕГОДНЯ 03:43 2018-12-27T03:43:05+03:00

Сегодня еще будет по-прежнему морозно, днем до минус 25 градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Сегодня в городе будет по-прежнему морозно до минус 25 градусов днем, на дорогах дымка и гололед.

— В четверг, 27 декабря в Новосибирске будет малооблачно, без осадков, местами дым, дымка, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 23-25 градусов, к ночи морозы усилятся до минус 28-30 градусов, в пригороде до минус 33 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также ожидается малооблачная погода, без осадков. При прояснениях изморозь, дым, дымки, туманы, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 21-26 градусов, ночная составит минус 31-36 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам также обещают ясную, но морозную погоду. Днем будет до 27 градусов мороза, к ночи температура опустится до 33 градусов мороза. К выходным холода начнут постепенно отступать, в последний день года потеплеет до минус 9 градусов днем, так что потерпеть холод осталось недолго.