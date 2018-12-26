Огненные танцы: девушки в коротеньких шортах показали красивый тверк
Танцовщица Полина Дубкова недавно переехала из Новосибирска в Москву, и теперь учит тверку – одному из самых откровенных танцев – столичных девушек. И сегодня Полина выложила в своем «Инстаграме» пикантное видео на песню «Hey Mister».
- Танцую вместе с ученицами, - подписала сибирячка ролик, в котором она вместе с другими девушками в коротеньких шортах показала красивый тверк.
Подписчикам девушки видео понравилось: за несколько часов его посмотрели 264 тысячи человек, и они не поскупились на комплименты в комментариях:
- Шикарно танцуешь, так же хочу, - пишут одни.
- Безумно красивые и огненные танцы, - хвалят вторые.
- Поля божественна, - восхищаются третьи.
- А-а-а, самое кайфовое видео , - не сдерживают эмоций четвертые.
- Эта мимика во время танца: ты прекрасна, - обращаются к Полине пятые.
- Топово танцуете, - считают шестые.
Мне очень нравится твоё творчество: продолжай в том же духе, - просят Полину седьмые.
Девушки в коротеньких шортах показали красивый тверк.