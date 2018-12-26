2018-12-26T19:33:58+03:00
Общество

Огненные танцы: девушки в коротеньких шортах показали красивый тверк

Видео Полины Дубковой уже посмотрели более 264 тысяч человек
Татьяна СОЛОВОВА
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Полина Дубкова учит москвичек танцевать тверк. Фото: https://www.instagram.com/dubkovapo/Полина Дубкова учит москвичек танцевать тверк. Фото: https://www.instagram.com/dubkovapo/
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Танцовщица Полина Дубкова недавно переехала из Новосибирска в Москву, и теперь учит тверку – одному из самых откровенных танцев – столичных девушек. И сегодня Полина выложила в своем «Инстаграме» пикантное видео на песню «Hey Mister».

- Танцую вместе с ученицами, - подписала сибирячка ролик, в котором она вместе с другими девушками в коротеньких шортах показала красивый тверк.

Подписчикам девушки видео понравилось: за несколько часов его посмотрели 264 тысячи человек, и они не поскупились на комплименты в комментариях:

- Шикарно танцуешь, так же хочу, - пишут одни.

- Безумно красивые и огненные танцы, - хвалят вторые.

- Поля божественна, - восхищаются третьи.

- А-а-а, самое кайфовое видео , - не сдерживают эмоций четвертые.

- Эта мимика во время танца: ты прекрасна, - обращаются к Полине пятые.

- Топово танцуете, - считают шестые.

Мне очень нравится твоё творчество: продолжай в том же духе, - просят Полину седьмые.

Девушки в коротеньких шортах показали красивый тверк.

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