Новосибирские врачи рассказали, как избежать похмелья

СЕГОДНЯ 17:18 2018-12-26T17:18:51+03:00

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Как избежать похмелья — один из самых частых вопросов после корпоративов и праздников. Впереди Новогодние застолья, которые не обходятся без употребления алкоголя. Обычно в этот период года работы у врачей прибавляется — люди травятся, то алкоголем, то едой. Как не оказаться в больнице, избежать похмелья и что обязательно должно быть в аптечке перед длинными выходными — в нашем материале.

— Похмелье — это токсическое действие этанола на организм. Он вызывает побочные эффекты в виде различных симптомов — головная боль, сердцебиение, электролитные нарушения и другое, — объясняет Ольга Япсен, врач-терапевт Новосибирской областной клинической больницы.

Проявляться похмелье у разных людей может по-разному.

— Существует индивидуальная переносимость. Отчасти она заложена на генетическом уровне. Зависит многое и от конституции человека, и, конечно, от количества и качества выпитого, — отмечает врач.

— Как доктор, могу посоветовать, во-первых, не пить. Но в праздник мало, кто откажется от алкоголя. Поэтому, во-первых, нужно накануне хорошо выспаться. Предновогодние дни обычно суетные. И не выспавшийся человек будет более подвержен похмельному синдрому. Нельзя пить алкоголь на голодный желудок. Обязательно должен быть и завтрак, и обед, и ужин. Нельзя голодать, ожидая праздничного застолья, — предупреждает врач. — Можно принять сорбенты перед употреблением, они снизят всасывание этанола. Во время застолья не смешивайте разные виды алкоголя. Не забывайте пить и безалкогольные напитки. Организму нужна жидкость, так как алкоголь обладает мочегонным эффектом и приводит к обезвоживанию.

Если вы пренебрегли всеми советами и похмелье наступило, то врачи категорически запрещают вышибать клин клином:

— При похмелье нельзя употреблять алкоголь! Организм уже страдает, огромная нагрузка и на печень, и на сердечно-сосудистую систему. И вы только усилите токсическое действие. Лучше погулять сходить и пить целые день большое количество минеральной воды без газа, или имбирный чай. Кофе употреблять не следует, потому что он дает также нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Из еды лучше отдать предпочтение куриному бульону.

СПРАВКА «КП»

Что должно быть обязательно в аптечке в Новый год?

1. Активированный уголь (или другой сорбент)

2. Минеральная вода без газа (минимум 2 литра)

3. Анальгетики (обезболивающие препараты)

4. Ферментные препараты

5. Противоаллергические средства