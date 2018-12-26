Утопили елку: в новосибирском дельфинарии устроили Новый год для рыб

СЕГОДНЯ 16:18 2018-12-26T16:18:38+03:00

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Кто сказал, что наши питомцы не должны праздновать Новый год? В новосибирском Центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» решили, что и у их рыб будет праздник, и утопили в аквариуме... елку. Не пугайтесь, никто из обитателей океанариума неудобств из-за такого новогоднего украшения не испытывает.

- Сама елка - искусственная, чтобы не навредить рыбам, - рассказали вЦентр океанографии и морской биологии «Дельфиния» . - Сначала тестировали ее на предмет съедобности для рыб: после того, как поняли, что ее не будут есть, поставили в аквариум.

Украшали елку под водой профессиональные дайверы: на ней, к примеру, висят большие и маленькие ракушки. Получился такой необычный морской Новый год.

- Сейчас рядом с елкой плавают яркие рыбы: «бабочки» и «хирурги», - продолжают в новосибирском дельфинарии.