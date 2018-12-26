«Видео точно заколдовано»: девушки на каблуках показали танец, который хочется пересматривать заново

СЕГОДНЯ 14:41 2018-12-26T14:41:12+03:00

Подписчики Елены Яткиной в восторге от ее ролика. Фото: https://www.instagram.com/fraules/

Ролик Елены Яткиной и ее учениц набрал уже более 39 тысяч просмотров

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Звезда тверка Елена Яткина решила преподнести своим подписчикам новогодний подарок: накануне праздника новосибирская танцовщица вместе со своими ученицами записала видео на песню Dani Leigh feat.Lil Bebe «Lil Bebe (Remix)».

- Новосибирск против Лас-Вегаса, - написала в посте со своим роликом Елена.

Подписчикам сибирячки видео понравилось, и за считанные часы ролик набрал более 39 тысяч просмотров и десятки комментариев:

- Ай, молодца, девчонки, - пишут одни.

- Что за прекрасные дамы, - хвалят Елену и ее учениц другие.

- Как всегда: самая лучшая, - восхищаются третьи.

- Это божественно вкусно, невозможно усидеть на месте, - считают четвертые.

- Вот честно, ещё не видела никого кто танцует лучше чем Вы Елена Вот прям по мне такой стиль, очень нравится. Всегда жду ваших видео, они огонь, - признаются пятые.

- Я смотрю уже десятый раз и ещё 200 раз посмотрю, видео точно заколдовано, - не скупятся на комплименты шестые.