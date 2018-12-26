«Видео точно заколдовано»: девушки на каблуках показали танец, который хочется пересматривать заново
Звезда тверка Елена Яткина решила преподнести своим подписчикам новогодний подарок: накануне праздника новосибирская танцовщица вместе со своими ученицами записала видео на песню Dani Leigh feat.Lil Bebe «Lil Bebe (Remix)».
- Новосибирск против Лас-Вегаса, - написала в посте со своим роликом Елена.
Подписчикам сибирячки видео понравилось, и за считанные часы ролик набрал более 39 тысяч просмотров и десятки комментариев:
- Ай, молодца, девчонки, - пишут одни.
- Что за прекрасные дамы, - хвалят Елену и ее учениц другие.
- Как всегда: самая лучшая, - восхищаются третьи.
- Это божественно вкусно, невозможно усидеть на месте, - считают четвертые.
- Вот честно, ещё не видела никого кто танцует лучше чем Вы Елена Вот прям по мне такой стиль, очень нравится. Всегда жду ваших видео, они огонь, - признаются пятые.
- Я смотрю уже десятый раз и ещё 200 раз посмотрю, видео точно заколдовано, - не скупятся на комплименты шестые.
Девушки на каблуках показали танец, который хочется пересматривать заново.