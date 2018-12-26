«Вот это амазонки!»: что будет, если спортсмен возьмет в руки фотоаппарат

СЕГОДНЯ 12:31 2018-12-26T12:31:59+03:00

Чтобы стать амазонкой, девушке нужно написать фотографу о своем желании. Фото: Сергей Суховей

Сергей Суховей — многократный чемпион мира по ушу, в свободное время делает эффектные снимки девушек

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Профессиональный спортсмен из Новосибирска делает волшебные снимки воительниц. Сергей Суховей основную часть своего времени отдает спорту, а точнее ушу. Свободное время посвящает творчеству.

Профессиональный спортсмен из Новосибирска делает волшебные снимки воительниц. Фото: Сергей Суховей

Летом он снимает сибирских амазонок. Фотографирует воинственных девушек на фоне дикой природы. Снимки уже получили признание, в том числе и со стороны профессионального сообщества. Его «Амазонки» стали финалистами международного конкурса фотографий TRIERENBERG SUPER CIRCUIT. Первую часть фотографий можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Фотограф при обработке снимков работает со светом и цветом. Фото: Сергей Суховей

— Это проект для души, поэтому снимая только летом, когда меньше работы, — признается Сергей.

Фотограф не скрывает, что обрабатывает снимки, и занимает это у него немало времени. Но все только ради искусства. Мастер работает со светом и цветом.

— Вот это амазонки! — восторгаются пользователи соцсетей и ждут новых захватывающих дух фотографий.