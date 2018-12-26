Прожить на одну зарплату: среднему новосибирцу платят 34 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 12:02 2018-12-26T12:02:17+03:00

Новосибирские зарплаты остаются одними из самых маленьких по Сибири. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Зарплаты новосибирцев оказались ниже средних по Сибири

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Новосибирскстат озвучил средние зарплаты по Сибирскому федеральному округу. Зарплаты новосибирцев по-прежнему ниже зарплат в соседних регионах и занимают по-прежнему 9-е место в списке, не уступая лишь Омской и Алтайской областям, а также республике Алтай.

— В среднем по СФО в январе — октябре 2018 года средняя зарплата составила 36 532 рубля. Одни из высоких зарплат оказались в Красноярском крае: там средний заработок составил 43 792 рубля, — сообщает Новосибирскстат. — Далее идет Иркутская область (средняя зарплата — 41 064 рубля) и Томская область (средняя зарплата — 40 465 рублей).

Также больше новосибирцев зарабатывают в Забайкальском крае (средняя зарплата — 38 156 рублей), Кемеровской области (средняя зарплата — 36 462 рубля), Хакасии (средняя зарплата — 36 243 рубля), в Бурятии (средние зарплаты — 35 198 рублей), также выше зарплаты в республике Тыва — там заработок составил 34 503 рубля.

Новосибирская область только на девятом месте, средняя зарплата в нашем регионе составила 34 339 рублей.

Ниже зарплаты только в Омской области — 32 453 рубля, республике Алтай- 29 551 рубль и самые низкие в Алтайском крае — 24 843 рубля.