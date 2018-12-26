Алчность погубила: охранник получил 8 лет тюрьмы за дерзкое ограбление инкассаторской машины
В Татарске суд вынес приговор 32-летнему охраннику ЧОПа Анатолию Федорчуку за разбой, в особо крупном размере с угрозой применения насилия.
— Инцидент произошел 2 ноября текущего года. Охранник Федорчук, находясь в машине инкассации на дороге между Карасуком и Татарском, достал из кобуры заряженный боевыми патронами служебный пистолет, и направил ствол на водителя-инкассатора. Держа водителя на прицеле он заставил его выехать на проселочную дорогу, где вырвал и выкинул прибор спутникового мониторинга, установленный в машине, а водителя заставил переложить в его сумку все находящиеся в автомобиле деньги, после чего скрылся, забрав у инкассатора куртку и мобильный телефон. Тогда его добычей стали чуть больше 3,5 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.
Его задержали спустя 6 часов поисков в лесу возле поселка Южный. Во время досмотра у него был найден пистолет и с патронами, а также украденные деньги.
— Федорчук полностью признал свою вину, но отказался давать показания в суде. Однако по совокупности доказательств, предоставленных стороной обвинения, суд признал его вину доказанной, — добавили в ведомстве. — Теперь он проведет 8 лет в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.