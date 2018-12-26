«Купит всех и изнасилует»: агрессивный посетитель бара покалечил ногу девушке за замечание в женском туалете

СЕГОДНЯ 10:35 2018-12-26T10:35:47+03:00

Девушка теперь на два месяца оказалась в гипсе и её ждет долгое восстановление. Фото: Маргариты Разуваевой.

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В центре Новосибирска в баре мужчина разделся и угрожал испражниться на посетителей бара, а девушку за замечание толкнул на лестнице и теперь у нее разрыв ахиллова сухожилия.

— Мы с подругой 19 декабря отдыхали в баре People’s по адресу Красный проспект, 22. Примерно в час ночи оделись и собрались по домам, но перед отъездом решили заглянуть в дамскую комнату. Открыв дверь в туалет, мы увидели мужчину, который справлял нужду в женскую раковину. Мы сделали ему замечание и позвали охрану бара, потому что мужчина, оказавшийся пьяным, начал громко орать и материться. А охранник, увидев происходящее, начал откровенно смеяться, — описала ситуацию жительница Новосибирска Маргарита Разуваева.

Она добавила, что буйный мужчина орал на все заведение, как он с легкостью испражнится на всех присутствующих, если кому-то не нравится его посыл, купит всех и изнасилует в грубой форме.

— Мы развернулись и пошли на улицу, где нас уже ждало такси, но буйный парень пошел за нами на лестничную клетку, выкрикивая бранные слова и плюясь, и уже на лестнице столкнул меня с нее. Я спиной и ногой проехала несколько ступенек, после чего почувствовала сильную боль в левой ноге. Мы просили администратора вызвать полицию, но в баре нам не помогли и мы вызвали сами. А ждали наряд на крыльце, так как находиться внутри было опасно, — рассказала пострадавшая сибирячка.

Девушка добавила, что вернувшись в бар с полицейскими за дебоширом, они застали его в одних джинсах с голым пузом разгуливающим по заведению.

— Я написала заявление, после чего меня увезли в больницу. Врачи диагностировали разрыв ахиллова сухожилия. Была срочная операция, тяжелейшая реабилитация после наркоза. Теперь два месяца в гипсе и год реабилитации и восстановления во избежание повторного разрыва, — отметила Кристина.

Она добавила, что мужчина после заявления даже не пробовал с ней связаться, пока молчат и в полиции. Но девушка оставлять ситуацию не собирается, а после нового года собирается привлечь агрессора за причинение вреда здоровью.