2018-12-26T10:35:47+03:00
Общество

«Купит всех и изнасилует»: агрессивный посетитель бара покалечил ногу девушке за замечание в женском туалете

Нетрезвый мужчина справлял нужду в раковину в женском туалете в баре People’s
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Девушка теперь на два месяца оказалась в гипсе и её ждет долгое восстановление. Фото: Маргариты Разуваевой.Девушка теперь на два месяца оказалась в гипсе и её ждет долгое восстановление. Фото: Маргариты Разуваевой.
Изменить размер текста:

В центре Новосибирска в баре мужчина разделся и угрожал испражниться на посетителей бара, а девушку за замечание толкнул на лестнице и теперь у нее разрыв ахиллова сухожилия.

— Мы с подругой 19 декабря отдыхали в баре People’s по адресу Красный проспект, 22. Примерно в час ночи оделись и собрались по домам, но перед отъездом решили заглянуть в дамскую комнату. Открыв дверь в туалет, мы увидели мужчину, который справлял нужду в женскую раковину. Мы сделали ему замечание и позвали охрану бара, потому что мужчина, оказавшийся пьяным, начал громко орать и материться. А охранник, увидев происходящее, начал откровенно смеяться, — описала ситуацию жительница Новосибирска Маргарита Разуваева.

Она добавила, что буйный мужчина орал на все заведение, как он с легкостью испражнится на всех присутствующих, если кому-то не нравится его посыл, купит всех и изнасилует в грубой форме.

— Мы развернулись и пошли на улицу, где нас уже ждало такси, но буйный парень пошел за нами на лестничную клетку, выкрикивая бранные слова и плюясь, и уже на лестнице столкнул меня с нее. Я спиной и ногой проехала несколько ступенек, после чего почувствовала сильную боль в левой ноге. Мы просили администратора вызвать полицию, но в баре нам не помогли и мы вызвали сами. А ждали наряд на крыльце, так как находиться внутри было опасно, — рассказала пострадавшая сибирячка.

Девушка добавила, что вернувшись в бар с полицейскими за дебоширом, они застали его в одних джинсах с голым пузом разгуливающим по заведению.

— Я написала заявление, после чего меня увезли в больницу. Врачи диагностировали разрыв ахиллова сухожилия. Была срочная операция, тяжелейшая реабилитация после наркоза. Теперь два месяца в гипсе и год реабилитации и восстановления во избежание повторного разрыва, — отметила Кристина.

Она добавила, что мужчина после заявления даже не пробовал с ней связаться, пока молчат и в полиции. Но девушка оставлять ситуацию не собирается, а после нового года собирается привлечь агрессора за причинение вреда здоровью.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алчность погубила: охранник получил 8 лет тюрьмы за дерзкое ограбление инкассаторской машины
Не место на дороге: суд заставил мэрию убрать опасную колею в Академгородке
«ТИГР, перстень и 13»: в Новосибирске ищут сбежавшего от следствия опасного мужчину с татуировками на пальцах
Сбежал от ответственности: водитель без прав бросил сбитую на «зебре» в Бердске 8-летнюю девочку
Тяжело дышать: новосибирцев предупредили о вредных примесях в морозном воздухе
Спрятала в карман жилетки: сибирячка избежала тюрьмы, оплатив штраф за кражу смартфона на работе
Новосибирские «тимуровцы»: в городе появилось волонтерское движение, готовое делать ремонт и убирать в квартирах пожилых новосибирцев
Погода на день в Новосибирске: 26 декабря днем будет до 27 градусов мороза
В Новосибирске столкнулись «восьмёрка» и иномарка: пострадал водитель
Новосибирские школьники замерзали на трассе в 35-градусный мороз: их спасли полицейские
Суд отказался возвращать должность экс-главе новосибирского ГИБДД Сергею Штельмаху
Супруга Фредди Крюгера: девушка с огромными ногтями удивила пассажиров метро
У Санты видно всё: откровенная фотосессия привела к девушке женихов-иностранцев
Двое детей оказались в больнице после пожара в девятиэтажке на Выборной
Убийца с кирпичом и спичками: преступник, который поджег свою жертву, отправлен в СИЗО
«Людей держала полиция, чтобы не рвались в огонь»: в Дзержинском районе Новосибирска сгорели два коттеджа
Холода помешали: в Новосибирске отменили парад Дедов Морозов и открытие елки
Мэр Новосибирска завел блог на YouTube
Участник ликвидации Чернобыльской АЭС с пятью детьми: в Новосибирске выбрали главного архитектора
Новосибирцев напугал столб черного дыма в Дзержинском районе
«В плановом режиме»: больница скорой помощи, где в пожаре погиб пациент, возобновила работу
Автобус проехал по ноге выпавшего из салона пассажира: ему ампутировали часть ноги
На радость Станиславскому: в метро пустили вагон, посвященный новосибирскому театру Музкомедии
Недалеко скрылся: сбежавшего из психушки криминального авторитета нашли в частном доме в Куйбышеве
Пережили 35-градусный мороз: замерзающим в квартирах бердчанам вернули тепло