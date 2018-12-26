2018-12-26T09:36:24+03:00
Общество

Не место на дороге: суд заставил мэрию убрать опасную колею в Академгородке

Теперь у мэрии есть полгода на то, чтобы ликвидировать аварийно-опасную колею на дороге
Надежда ЯРКОВА
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Колею в Академгородке признали опасной и недопустимой.Колею в Академгородке признали опасной и недопустимой.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокурор Советского района Новосибирска через суд добился ремонта дорог с глубокой колеей в Академгородке.

— Во вторник, 25 декабря Центральный районный суд Новосибирска вынес решение по иску прокурора Советского района к департаменту транспорта и дорожно- благоустроительного комплекса мэрии города. В иске прокурор потребовал привести дороги на проспекте Академика Лаврентьева и других улицах Академгородка в соответствие с требованиями. Основанием предъявления иска в суд стали результаты проверки, проведенной прокуратурой Советского района в сентябре текущего года, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Было установлено, что дорога на проспекте Лаврентьева имеет глубокую и длинную колею — около полутора километров. При этом похожая ситуация была и на других дорогах в Советском районе: такая же колея оказалась на улице Кутателадзе в сторону улице Демакова, на Бердском шоссе на участке пересечения с Университетским проспектом и на участке пересечения с ул. Лесосечной.

— Центральный районный суд удовлетворил требования прокурора. Теперь мэрия обязана ликвидировать колею на дороге в течение 6 месяцев с момента вступления в силу решения суда, — добавили в прокуратуре.

Прокуратура Советского района взяла ситуацию на свой контроль и будет следить за качеством исполнения работ.

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