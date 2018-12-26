Не место на дороге: суд заставил мэрию убрать опасную колею в Академгородке
Прокурор Советского района Новосибирска через суд добился ремонта дорог с глубокой колеей в Академгородке.
— Во вторник, 25 декабря Центральный районный суд Новосибирска вынес решение по иску прокурора Советского района к департаменту транспорта и дорожно- благоустроительного комплекса мэрии города. В иске прокурор потребовал привести дороги на проспекте Академика Лаврентьева и других улицах Академгородка в соответствие с требованиями. Основанием предъявления иска в суд стали результаты проверки, проведенной прокуратурой Советского района в сентябре текущего года, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Было установлено, что дорога на проспекте Лаврентьева имеет глубокую и длинную колею — около полутора километров. При этом похожая ситуация была и на других дорогах в Советском районе: такая же колея оказалась на улице Кутателадзе в сторону улице Демакова, на Бердском шоссе на участке пересечения с Университетским проспектом и на участке пересечения с ул. Лесосечной.
— Центральный районный суд удовлетворил требования прокурора. Теперь мэрия обязана ликвидировать колею на дороге в течение 6 месяцев с момента вступления в силу решения суда, — добавили в прокуратуре.
Прокуратура Советского района взяла ситуацию на свой контроль и будет следить за качеством исполнения работ.