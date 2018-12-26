«ТИГР, перстень и 13»: в Новосибирске ищут сбежавшего от следствия опасного мужчину с татуировками на пальцах

СЕГОДНЯ 08:55 2018-12-26T08:55:10+03:00

Мужчина прячется от следствия и очень опасен. Фото: МВД по Новосибирской области.

Мужчина нигде не работает и по месту регистрации не проживает

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Новосибирец с зубами из белого металла и татуировками на руках очень опасен — он подозревается в совершении убийства.

— Сотрудники отдела полиции №7 «Ленинский» ищут подозреваемого в убийстве 54-летнего Вячеслава Леонова. На данный момент он скрывается от органов предварительного следствия, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Также известно, что мужчина по месту регистрации не проживает, нигде не работает, его местонахождение неизвестно.

— Особые приметы: рост 160-175 см, на верхней челюсти 3 зуба из белого металла. На четырех пальцах левой руки у него есть татуировки — буквы «Т», «И», «Г», «Р», на указательном пальце перстень, на мизинце — 13, на всех казанках — пять точек, на большом пальце — факел и буквы «Ц» и «Д», — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Вячеслава Леонова, либо о каких-то эпизодах его преступной деятельности, просят звонить в полицию по телефонам: (383) 232-64-70, 232-64-80, 232-17-18.