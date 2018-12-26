Сбежал от ответственности: водитель без прав бросил сбитую на «зебре» в Бердске 8-летнюю девочку
В Бердске во вторник, 25 декабря в 21:58 водитель «Тойоты» сбил на пешеходном переходе ребенка, после чего уехал с места ДТП.
— 8-летняя девочка переходила дорогу на зеленый свет светофора, и ее сбил водитель на Toyota Corolla, который поворачивал с улицы Максима Горького на улицу Ленина. После этого он с места аварии скрылся. Осмотревшие девочку врачи скорой помощи диагностировали у ребенка ушибы, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Полицейские установили машину нарушителя, и вскоре он был задержан. Оказалось, что за рулем иномарки находился 22-летний мужчина, не имеющий водительских прав.
— По ДТП полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении нарушителя к ответственности, — добавили в ведомстве.