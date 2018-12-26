Сбежал от ответственности: водитель без прав бросил сбитую на «зебре» в Бердске 8-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 08:18 2018-12-26T08:20:33+03:00

ДТП случилось в Бердске поздно вечером: ребенок переходил дорогу и попал под машину

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В Бердске во вторник, 25 декабря в 21:58 водитель «Тойоты» сбил на пешеходном переходе ребенка, после чего уехал с места ДТП.

— 8-летняя девочка переходила дорогу на зеленый свет светофора, и ее сбил водитель на Toyota Corolla, который поворачивал с улицы Максима Горького на улицу Ленина. После этого он с места аварии скрылся. Осмотревшие девочку врачи скорой помощи диагностировали у ребенка ушибы, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Полицейские установили машину нарушителя, и вскоре он был задержан. Оказалось, что за рулем иномарки находился 22-летний мужчина, не имеющий водительских прав.

— По ДТП полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении нарушителя к ответственности, — добавили в ведомстве.