2018-12-26T08:20:33+03:00
Происшествия

Сбежал от ответственности: водитель без прав бросил сбитую на «зебре» в Бердске 8-летнюю девочку

ДТП случилось в Бердске поздно вечером: ребенок переходил дорогу и попал под машину
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сбивший ребенка водитель оказался без водительских прав.Сбивший ребенка водитель оказался без водительских прав.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

В Бердске во вторник, 25 декабря в 21:58 водитель «Тойоты» сбил на пешеходном переходе ребенка, после чего уехал с места ДТП.

— 8-летняя девочка переходила дорогу на зеленый свет светофора, и ее сбил водитель на Toyota Corolla, который поворачивал с улицы Максима Горького на улицу Ленина. После этого он с места аварии скрылся. Осмотревшие девочку врачи скорой помощи диагностировали у ребенка ушибы, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Полицейские установили машину нарушителя, и вскоре он был задержан. Оказалось, что за рулем иномарки находился 22-летний мужчина, не имеющий водительских прав.

— По ДТП полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении нарушителя к ответственности, — добавили в ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тяжело дышать: новосибирцев предупредили о вредных примесях в морозном воздухе
Спрятала в карман жилетки: сибирячка избежала тюрьмы, оплатив штраф за кражу смартфона на работе
Новосибирские «тимуровцы»: в городе появилось волонтерское движение, готовое делать ремонт и убирать в квартирах пожилых новосибирцев
Погода на день в Новосибирске: 26 декабря днем будет до 27 градусов мороза
В Новосибирске столкнулись «восьмёрка» и иномарка: пострадал водитель
Новосибирские школьники замерзали на трассе в 35-градусный мороз: их спасли полицейские
Суд отказался возвращать должность экс-главе новосибирского ГИБДД Сергею Штельмаху
Супруга Фредди Крюгера: девушка с огромными ногтями удивила пассажиров метро
У Санты видно всё: откровенная фотосессия привела к девушке женихов-иностранцев
Двое детей оказались в больнице после пожара в девятиэтажке на Выборной
Убийца с кирпичом и спичками: преступник, который поджег свою жертву, отправлен в СИЗО
«Людей держала полиция, чтобы не рвались в огонь»: в Дзержинском районе Новосибирска сгорели два коттеджа
Холода помешали: в Новосибирске отменили парад Дедов Морозов и открытие елки
Мэр Новосибирска завел блог на YouTube
Участник ликвидации Чернобыльской АЭС с пятью детьми: в Новосибирске выбрали главного архитектора
Новосибирцев напугал столб черного дыма в Дзержинском районе
«В плановом режиме»: больница скорой помощи, где в пожаре погиб пациент, возобновила работу
Автобус проехал по ноге выпавшего из салона пассажира: ему ампутировали часть ноги
На радость Станиславскому: в метро пустили вагон, посвященный новосибирскому театру Музкомедии
Недалеко скрылся: сбежавшего из психушки криминального авторитета нашли в частном доме в Куйбышеве
Пережили 35-градусный мороз: замерзающим в квартирах бердчанам вернули тепло