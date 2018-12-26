Тяжело дышать: новосибирцев предупредили о вредных примесях в морозном воздухе

СЕГОДНЯ 06:16 2018-12-26T06:16:35+03:00

В течение двух ближайших дней они будут скапливаться в атмосфере

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Аномально холодная погода в Новосибирске способствует накоплению вредных примесей в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

— Со среды, 26 по пятницу, 28 декабря в Новосибирске сохранится морозная погода с минимальной температурой в минус 30 градусов. Из-за этого в городе сохраняются погодные условия, способствующие накоплению вредных примесей, — рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Предприятиям города рекомендовано сократить количество выбросов с 15 часов 25 декабря до 15 часов 28 декабря.

Также специалисты департамента по ЧС и мобилизационной работе мэрии Новосибирска напоминают горожанам, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 051.