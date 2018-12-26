2018-12-26T05:32:53+03:00
Общество

Спрятала в карман жилетки: сибирячка избежала тюрьмы, оплатив штраф за кражу смартфона на работе

Работница склада решила забрать себе смартфон Huawei, но попалась
Надежда ЯРКОВА
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Сибирячка испугалась тюрьмы и заплатила штраф за украденный телефон.Сибирячка испугалась тюрьмы и заплатила штраф за украденный телефон.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Жительница города Обь Новосибирской области заплатила уголовный штраф за кражу телефона, испугавшись оказаться за решеткой.

— В отдел судебных приставов по городу Оби поступило дело о взыскании уголовного штрафа в 8 000 рублей. Работая на складе, 41-летняя сибирячка взяла с одного из стеллажей смартфон Huawei, достала его из коробки и спрятала в карман жилетки. После она переложила украденный телефон в свою сумку и скрылась с места преступления, но о нем стало известно. Суд признал женщину виновной по статье — кража, то есть тайное хищение чужого имущества и назначил наказание — штраф в 8 000 рублей, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

При этом женщина не спешила оплачивать штраф, пока судебный пристав не напомнил ей, что, если она вовремя не заплатит, штраф могут заменить на реальный срок лишения свободы.

— Перспектива оказаться за решеткой испугала сибирячку, и она оплатила восемь тысяч рублей штрафа за кражу смартфона, — отметили в ведомстве.

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