2018-12-26T05:35:14+03:00
Общество

Новосибирские «тимуровцы»: в городе появилось волонтерское движение, готовое делать ремонт и убирать в квартирах пожилых новосибирцев

Новосибирское волонтерское движение помощи пожилым людям получило название «Сибирский добромет»
Надежда ЯРКОВА
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Фото: vk.com/digger0852.Фото: vk.com/digger0852.
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Активист и диггер из Новосибирска, не раз спасающий щенков и котят из канализаций и труб- Евгений Кочкин создал новое волонтерское движение помощи пожилым людям в городе.

— Новое волонтерское движение назвал «Сибирский добромет». Будем искать случайных пенсионеров, которые действительно нуждаются в помощи, даже больше не в материальной, а, например, поможем с квартирой — отремонтировать, убраться, помочь с продуктами. Помогать пенсионерам будем за свой счет, — рассказал Евгений Кочкин.

Он добавил, что как раз набирает людей в свою команду, и сейчас у него уже 5 человек, но он ищет еще добровольцев, а также занят поиском нуждающихся в помощи пожилых людей.

Помощь пожилым новосибирцам.

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