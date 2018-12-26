Новосибирские «тимуровцы»: в городе появилось волонтерское движение, готовое делать ремонт и убирать в квартирах пожилых новосибирцев

СЕГОДНЯ 05:08 2018-12-26T05:35:14+03:00

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Активист и диггер из Новосибирска, не раз спасающий щенков и котят из канализаций и труб- Евгений Кочкин создал новое волонтерское движение помощи пожилым людям в городе.

— Новое волонтерское движение назвал «Сибирский добромет». Будем искать случайных пенсионеров, которые действительно нуждаются в помощи, даже больше не в материальной, а, например, поможем с квартирой — отремонтировать, убраться, помочь с продуктами. Помогать пенсионерам будем за свой счет, — рассказал Евгений Кочкин.

Он добавил, что как раз набирает людей в свою команду, и сейчас у него уже 5 человек, но он ищет еще добровольцев, а также занят поиском нуждающихся в помощи пожилых людей.