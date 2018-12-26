Погода на день в Новосибирске: 26 декабря днем будет до 27 градусов мороза

СЕГОДНЯ 03:49 2018-12-26T03:49:05+03:00

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Сегодня в городе ожидается морозная погода с температурой до минус 27 градусов днем, ночью усиление до максимальных минус 40 градусов.

— В среду, 26 декабря ожидается малооблачная погода, без осадков, на дорогах гололедица. Днем по-прежнему морозно, до минус 25-27 градусов, к ночи температура опустится до минус 28-30 градусов, в пригороде возможно понижение до минус 33 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет восточный 2-7 метров в секунду.

По области также будет малооблачно, без осадков, при прояснениях изморозь, туманы. На дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 22-27 градусов, местами до минус 32 градусов, ночная опустится до минус 28-33 градусов, местами до максимальных минус 40 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам ясную, морозную погоду. Температура днем будет минус 26 градусов, к ночи мороз усилится до минус 33 градусов. Такая аномально холодная погода продлится до выходных, после ожидается небольшое послабление морозов до минус 14 градусов днем.