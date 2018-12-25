В Новосибирске столкнулись «восьмёрка» и иномарка: пострадал водитель

СЕГОДНЯ 19:51 2018-12-25T19:51:38+03:00

Мужчине было трудно дышать, и врачи увезли его в больницу

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Во вторник, 25 декабря, серьезная авария произошла в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев: там столкнулись две легковушки.

- ВАЗ-2108 на большой скорости врезался в заднее колесо седана Hyundai Sonata, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Как сообщают очевидцы, водитель «восьмёрки» ехал в сторону Затулинки, а водитель иномарки решил развернуться со встречной полосы.

Удар был такой силы, что оба автомобили смялись как лист бумаги. Увы, без пострадавших не обошлось:

- Пострадал водитель ВАЗ-2108: ему было тяжело дышать, и прибывшие врачи «Скорой помощи» отвезли его в больницу, - продолжают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Из-за аварии были перекрыты две из трех полос в сторону улицы Петухова, из-за чего не могли проехать троллейбусы. Причины ДТП предстоит выяснить полицейским.