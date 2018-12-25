Новосибирские школьники замерзали на трассе в 35-градусный мороз: их спасли полицейские
В понедельник, 24 декабря, в беду попали школьники, которые возвращались из круглогодичного детского лагеря в Сузунском районе обратно в Новосибирск. Их автобус «Вольво» сломался на 45-м километре автодороги «Черепаново-Сузун». И как назло в то самое время ударил 35-градусный мороз, так что дети могли просто замерзнуть. Причина же ЧП была стала ясна сразу:
- У автобуса «Вольво», в салоне которого находилось 38 школьников и несколько взрослых, была неисправна топливная система, - рассказывают в ГУ МВД России по Новосибирской области.
На помощь замерзающим детям отправились старший лейтенант полиции Сергей Каликин и лейтенант полиции Кирилл Гридчин.
- Сотрудники ДПС пересадили пассажиров в проходящий мимо междугородний автобус, который и довез детей и взрослых до Новосибирска, - продолжают в ведомстве.
А после того, как все пассажиры были в безопасности, полицейские помогли водителю доставить сломанный автобус в теплое помещение для ремонта.