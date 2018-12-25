Суд отказался возвращать должность экс-главе новосибирского ГИБДД Сергею Штельмаху

СЕГОДНЯ 15:18 2018-12-25T15:18:25+03:00

Бывшего начальника управления уволили «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Он с этим не согласен

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Центральный районный суд отказался восстанавливать на службе экс-главу новосибирского УГИБДД Сергея Штельмаха.

«Отказано в удовлетворении искового заявления Штельмаха С.В. к Министерству внутренних дел России, Главному управлению Министерства внутренних дел России по Новосибирской области о признании незаконным и подлежащим отмене заключения по материалам служебной проверки, изменении формулировки увольнения, обязании внести изменения в приказ», - сообщает суд.

Напомним, Сергея Штельмаха уволили со службы «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». В МВД не объясняют, что именно совершил офицер, однако в интернете всплыла копия документа, согласно которому Штельмаха и главу новосибирского УМВД Юрия Стерликова подозревают в выдаче так называемых «непроверяшек».

«Откуда корка у тебя? Не твое дело!» - депутат Заксобрания рассказал, как у него нашли документ советника Главного госавтоинспектора. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

В бумаге описывается, как этим летом в Новосибирске были с проверкой москвичи - сотрудники Управления собственной безопасности МВД России. Они остановили автомобиль депутата Николая Мочалина, а тот показал удостоверение советника главного госинспектора безопасности дорожного движения за подписью Сергея Штельмаха. Еще в одной машине нашли пропуск, «согласно которому проверке не подлежат водительское удостоверение, регистрационные документы, путевой лист, перевозимый груз и документы для него, транспортное средство, а также люди, находящиеся в нем».

«Штельмах такого не заслужил» - автообщественник прокомментировал увольнение главы новосибирского УГИББД. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Является ли документ подлинным – не известно, однако в МВД после серии публикаций в СМИ официально не опровергали достоверность бумаги. Для Стерликова последствий не последовало, а вот Штельмах лишился поста. В эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» за него заступился общественный активист Алексей Носов.