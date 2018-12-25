Супруга Фредди Крюгера: девушка с огромными ногтями удивила пассажиров метро

СЕГОДНЯ 15:15 2018-12-25T15:15:16+03:00

Как вам такой маниюр? Фото: https://vk.com/subwaynsk

Сибиряки гадают: нарастила их девушка специально для какой-то фотосессии или нет

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С таким маникюром не то, что на кухне ничего не приготовить, но даже колготки надеть проблематично. Но, кажется, четырехсантиметровые зелено-оранжевые ногти их обладательницу ничуть не смущают. Зато новогодний маникюр рассмешил подписчиков группы «Мода новосибирского метро», где появился снимок девичьих рук. И теперь они шутят кто во что горазд:

- Супруга Фредди Крюгера, - юморят одни при виде таких нарощенных ногтей.

- Когда она захочет почесать себе живот, это будет в последний раз, - смеются другие.

- Как в туалет-то с такими ходить, - недоумевают третьи.

- Может, для какой-нибудь фотосессии креативной, - пытаются понять, почему девушка нарастила себе настолько длинные ногти, четвертые.

Хотя пост набрал уже почти две тысячи просмотров, девушка, которая решилась на столь необычный образ, в комментариях пока о себе ничего не написала.