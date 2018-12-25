У Санты видно всё: откровенная фотосессия привела к девушке женихов-иностранцев

СЕГОДНЯ 14:23 2018-12-25T14:23:14+03:00

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Анна Решетникова – профессиональная танцовщица из Новосибирска, она с легкостью кружится на пилоне. Зачастую – в купальниках, так что к откровенным нарядам ей не привыкать. Вот и новогоднюю фотосессию сибирячка устроила в своем стиле: в красном купальнике и с колпаком Санты на голове на фоне новогодней елки.

- Снимал эти кадры мой муж, - говорит Анна. – Фотографировались мы в его студии: вся работа заняла минут 15. Хотели передать новогоднее настроение, до праздника всего 6 дней осталось.

Но как только девушка опубликовала свой снимок в «Инстаграме», ей стали написывать иностранцы:

- Шлют непристойные сообщения, хотят познакомиться, - рассказывает Анна. – Но что я могу им ответить? Я же замужем! Так что таких подписчиков я блокирую.

А есть и те, кто просто восхищается красотой девушки на снимке и не скупится на комплименты сибирячке в образе Санты:

- Это супер-круто! - пишут такие подписчики.