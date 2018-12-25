2018-12-25T14:23:14+03:00
Общество

У Санты видно всё: откровенная фотосессия привела к девушке женихов-иностранцев

Но Анна Решетникова их отвергла: девушка уже замужем
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Анну фотографирует ее муж. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ.Анну фотографирует ее муж. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ.
Изменить размер текста:

Анна Решетникова – профессиональная танцовщица из Новосибирска, она с легкостью кружится на пилоне. Зачастую – в купальниках, так что к откровенным нарядам ей не привыкать. Вот и новогоднюю фотосессию сибирячка устроила в своем стиле: в красном купальнике и с колпаком Санты на голове на фоне новогодней елки.

- Снимал эти кадры мой муж, - говорит Анна. – Фотографировались мы в его студии: вся работа заняла минут 15. Хотели передать новогоднее настроение, до праздника всего 6 дней осталось.

Но как только девушка опубликовала свой снимок в «Инстаграме», ей стали написывать иностранцы:

- Шлют непристойные сообщения, хотят познакомиться, - рассказывает Анна. – Но что я могу им ответить? Я же замужем! Так что таких подписчиков я блокирую.

А есть и те, кто просто восхищается красотой девушки на снимке и не скупится на комплименты сибирячке в образе Санты:

- Это супер-круто! - пишут такие подписчики.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое детей оказались в больнице после пожара в девятиэтажке на Выборной
Убийца с кирпичом и спичками: преступник, который поджег свою жертву, отправлен в СИЗО
«Людей держала полиция, чтобы не рвались в огонь»: в Дзержинском районе Новосибирска сгорели два коттеджа
Холода помешали: в Новосибирске отменили парад Дедов Морозов и открытие елки
Мэр Новосибирска завел блог на YouTube
Участник ликвидации Чернобыльской АЭС с пятью детьми: в Новосибирске выбрали главного архитектора
Новосибирцев напугал столб черного дыма в Дзержинском районе
«В плановом режиме»: больница скорой помощи, где в пожаре погиб пациент, возобновила работу
Автобус проехал по ноге выпавшего из салона пассажира: ему ампутировали часть ноги
На радость Станиславскому: в метро пустили вагон, посвященный новосибирскому театру Музкомедии
Недалеко скрылся: сбежавшего из психушки криминального авторитета нашли в частном доме в Куйбышеве
Пережили 35-градусный мороз: замерзающим в квартирах бердчанам вернули тепло