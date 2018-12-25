2018-12-25T14:11:58+03:00
Происшествия

Двое детей оказались в больнице после пожара в девятиэтажке на Выборной

Пять человек надышались дымом в горящей многоэтажке
Виктория МИНАЕВА
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Пожар на улице Выборной.Пожар на улице Выборной.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске потушен крупный пожар в девятиэтажном доме на улице Выборной. Из-за загоревшейся двухкомнатной квартиры на шестом этаже чуть не погибли люди.

— Потребовалась эвакуация 15 жильцов, кроме того при проведении разведки из задымленной зоны сотрудники МЧС спасли двоих человек — мужчину и ребенка, — заявили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Но не обошлось без пострадавших. Пожар отправил в больницы пять человек: двое детей и троих взрослых. Они сейчас под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает.

— По предварительным данным, они не находились в горящей квартире, но в первые минуты пожара надышались угарным газом в подъезде, где интенсивно скапливался едкий дым, — в ГУ МЧС добавили, что в результате пожара выгорели балкон и кухня.

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