Двое детей оказались в больнице после пожара в девятиэтажке на Выборной

СЕГОДНЯ 14:11 2018-12-25T14:11:58+03:00

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В Новосибирске потушен крупный пожар в девятиэтажном доме на улице Выборной. Из-за загоревшейся двухкомнатной квартиры на шестом этаже чуть не погибли люди.

— Потребовалась эвакуация 15 жильцов, кроме того при проведении разведки из задымленной зоны сотрудники МЧС спасли двоих человек — мужчину и ребенка, — заявили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Но не обошлось без пострадавших. Пожар отправил в больницы пять человек: двое детей и троих взрослых. Они сейчас под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает.

— По предварительным данным, они не находились в горящей квартире, но в первые минуты пожара надышались угарным газом в подъезде, где интенсивно скапливался едкий дым, — в ГУ МЧС добавили, что в результате пожара выгорели балкон и кухня.