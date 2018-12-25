Убийца с кирпичом и спичками: преступник, который поджег свою жертву, отправлен в СИЗО

СЕГОДНЯ 14:02 2018-12-25T14:02:02+03:00

Подозреваемого в трех преступлениях отправили в СИЗО. Фото: Виктория МИНАЕВА

Знакомство на остановке закончилось трагедией для 51-летнего мужчины

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В Новосибирске взят под стражу убийца 51-летнего жителя Октябрьского района. Как сообщает областной СКР, 33-летний преступник и его жертва познакомились на остановке, разговорились и решили выпить. Застолье проходило в квартире 51-летнего мужчины и закончилось ссорой.

— Гость нанес хозяину квартиры около 10 ударов кирпичом по голове, после еще около 25 ударов металлическим молотком, — сообщает СКР по Новосибирской области.

После чего убийца решил замести следы: поджег квартиру с трупом. Но МЧС и полиция помешала планам преступника, специалисты установили, что гибель хозяина квартиры - не несчастный случай.

— Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Кража» (убийца взял телефон своей жертвы) и «Уничтожение имущества», — добавляют в СКР.