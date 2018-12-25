Убийца с кирпичом и спичками: преступник, который поджег свою жертву, отправлен в СИЗО
В Новосибирске взят под стражу убийца 51-летнего жителя Октябрьского района. Как сообщает областной СКР, 33-летний преступник и его жертва познакомились на остановке, разговорились и решили выпить. Застолье проходило в квартире 51-летнего мужчины и закончилось ссорой.
— Гость нанес хозяину квартиры около 10 ударов кирпичом по голове, после еще около 25 ударов металлическим молотком, — сообщает СКР по Новосибирской области.
После чего убийца решил замести следы: поджег квартиру с трупом. Но МЧС и полиция помешала планам преступника, специалисты установили, что гибель хозяина квартиры - не несчастный случай.
— Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Кража» (убийца взял телефон своей жертвы) и «Уничтожение имущества», — добавляют в СКР.