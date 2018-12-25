«Людей держала полиция, чтобы не рвались в огонь»: в Дзержинском районе Новосибирска сгорели два коттеджа
В Новосибирске потушен крупный пожар в Дзержинском районе. Сгорели два коттеджа на улице Волочаевской. Сотрудники МЧС признаются, что потушить огонь оказалось непростой задачей. В том числе мешали работать хозяева домов.
— Вызов поступил в 14.20. Возгорание началось с кровли одного дома и быстро перешло на располагавшийся вплотную соседний дом и надворные постройки, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Был риск, что огонь перекинется и на другие дома частного сектора. Пожару присвоили повышенный номер 1 БИС. На месте работали 26 сотрудников МЧС, семь пожарных машин. Бороться с огнем в том числе мешали хозяева горящих домов. Пришлось даже вызвать полицейских. Возможно, это спасло жизнь погорельцам: ведь один из коттеджей обрушился во время пожара.
Сильный пожар на улице Волочаевской в Новосибирске: сгорели два коттеджа .
— Людей держала полиция, чтобы не рвались в огонь, — говорят в МЧС. — Они могли погибнуть или травмироваться под горящими обломками. В 17.00 открытое горение ликвидировано.