Холода помешали: в Новосибирске отменили парад Дедов Морозов и открытие елки

СЕГОДНЯ 13:16 2018-12-25T13:16:31+03:00

Их перенесли на несколько дней, когда морозы спадут

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Тридцатиградусные морозы внесли свои коррективы не только в расписание междугородних автобусов и работу спасателей, но и в план новогодних мероприятий в Новосибирске. Точнее, часть из них в холода пришлось отменить.

- В Дзержинском районе парад Дедов морозов перенесли с 25 декабря на 29 декабря: мероприятие состоится в 14.00, - сообщают в мэрии Новосибирска. - В Калининском районе открытие районной ёлки пройдет не 27 декабря, как планировалось ранее, а 28 декабря в 16.00 (праздник организуют в нижней зоне сквера по ул. 25 лет Октября).

Будет и еще одна отмена: открытие елки в Кировском районе, которое планировалось 24 декабря, перенесли на январь.

- Планируется провести уже не открытие елки как таковое, а устроить для жителей Кировского района праздничную программу, - подчеркивают в ведомстве.

В других районах праздничные мероприятия не выпали на холода, так что никакой отмены не планируется.